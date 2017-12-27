У Держстаті підрахували, скільки мільярдів українці витратили на бензин
Продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС у грошовому вираженні в листопаді становили майже 4,55 млрд грн, дизельного пального – 3,85 млрд грн, пропану і бутану – 1,47 млрд грн.
Реалізація бензину для автомобілів в Україні через мережу АЗС у листопаді 2017 року в натуральному вираженні скоротилася в порівнянні з листопадом 2016 року на 12,1% - до 126,45 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.
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Згідно з даними Держстату, дизельного пального через мережу АЗС у листопаді 2017 року було продано 131 тис. тонн, що на 7,7% менше за показник листопада 2016 року.
При цьому продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 15,1% - до 65,65 тис. тонн.
Також повідомляється, що в листопаді 2017 року продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС у грошовому вираженні становили майже 4,55 млрд грн, дизельного пального – 3,85 млрд грн, пропану і бутану – 1,47 млрд грн.
У повідомленні Держстату зазначається, що при підрахунках не враховувалися території зони АТО, а також окупованих Росією Криму і Севастополя.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні через мережу АЗС було реалізовано 1,84 млн тонн бензину, 1,724 млн тонн дизельного пального, 709 тис. тонн пропану і бутану.