В Україні можуть з'явитися нові авіакомпанії

Міністерство інфраструктури України веде переговори з двома авіакомпаніями про вихід на український ринок.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

«На початку року ми почали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може бути три... тому ми обережно говорили про одну, яка відбулася. Вони оголосили себе цього року (авіакомпанія Sky Up - УНІАН). Переговори з двома іншими тривають, я на 80% впевнений, що наступного року вони зайдуть на український ринок», - сказав він.

За словами Омеляна, компанії, з якими ведуться переговори, матимуть 51% українського капіталу для можливості здійснювати внутрішні рейси в Україні.

«Поки що ми говоримо про компанію, яка вже відбулася, це 100% українського приватного капіталу - Sky Up. Дві інші будуть з 49% іноземного капіталу і 51% українського, щоб вони могли здійснювати внутрішні українські рейси. Вони уважно аналізують ринок - це істотні капіталовкладення, і вони повинні відчувати себе на 100% захищеними і вірити державі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень Sky Up, яка має 100% українського капіталу, почне роботу в квітні 2018 року.

У листопаді Омелян заявив, що наступного року на український ринок прийдуть ще три європейські лоукост-авіакомпанії.