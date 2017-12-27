Подорожчання автогазу: АМКУ підозрює у змові три мережі заправок

Антимонопольний комітет у ході розслідування можливих антиконкурентних і узгоджених дій, які призвели до зростання цін на скраплений газ в Україні у серпні 2017 року, залучив як відповідачів компанії-нафтотрейдери, що входять до груп WOG, ОККО і «Надежда». Про це повідомляє прес-служба комітету.

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«26 грудня 2017 року були залучені як відповідачі у справі сім юридичних осіб, що входять до групи «Надежда, три юридичні особи, що входять до групи WOG, і дві юридичні особи, що входять до групи ОККО», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що на сьогодні Антимонопольний комітет розслідує можливі антиконкурентні узгоджені дії на ринку скрапленого газу, який використовується як моторне пальне. Приводом для початку розслідування стало зростання цін на автогаз у серпні цього року.

«Під час розгляді справи здійснено 10 позапланових виїзних перевірок суб'єктів господарювання... Спрямовано вимоги про надання інформації 72 суб'єктам господарювання і органів влади, консалтинговим агентствам, торговельним біржам», - повідомили в комітеті, додавши, що АМКУ частково вже отримав необхідну для розслідування інформацію і проаналізував її .

«Опрацьована інформація свідчить про наявність в діях певних суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку скрапленого газу, ознак порушення, передбаченого Законом України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних, узгоджених дій», - йдеться у повідомленні.

Зазеачається, що перелік підприємств, які будуть залучені як відповідачі, може бути розширений.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня в Україні відзначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією, і доручив низці міністерств і АМКУ розробити можливі рішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр, після чого цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

31 серпня АМКУ повідомили про намір провести перевірку низки компаній-трейдерів щодо скрапленого газу. У вересні комітет провів такі перевірки.