У Києві 8-бальні затори, місто стоїть (карта)

У середу, 27 грудня станом на 14:50 столицю скували 8-бальні затори. Про це свідчать дані Google затори.

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"Наразі практично по всьому місту затори. Дуже багато ДТП. Будьте обережні й за можливості обирайте альтернативний маршрут", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.