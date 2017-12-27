"Укрзалізниця" на свята запустить додаткові потяги Київ - Львів

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних свят призначила на 29 грудня і 8 січня додаткові рейси швидкісних поїздів № 745/746 і №755/756 за маршрутом Київ - Львів – Київ, повідомила прес-служба компанії.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що швидкісний потяг № 745 відправиться з Дарниці (Київ) 29 грудня о 13:10 та прибуде у Львів о 19:30 з зупинкою на станції Київ-Пасажирський о 13:25-13:35. У зворотному напрямку зі Львова поїзд №746 відправиться в 23:55 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 08:37. Зі Львова до Києва поїзд проїде без зупинок.

Швидкісний поїзд № 755 відправиться з Києва 8 січня в 23:31 і прибуде до Львова о 5:43 із зупинкою на станції Коростень о 01:00-01:01. У зворотному напрямку зі Львова поїзд №756 відправиться 8 січня в 23:00 і прибуде до Києва о 5:16. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 02:57-02:58.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у період новорічних і різдвяних свят з 22 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року призначила 36 додаткових потягів.