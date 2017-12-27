Залізничники зупинили рух потягів: вимагають підвищення зарплат

27 грудня залізничники провели акцію протесту, зупинивши рух поїздів на деяких станціях, зокрема в Івано-Франківську, Кривому Розі та Полтаві через рішення "Укрзалізниці" підняти зарплати лише машиністам, повідомляє ТСН.ua.

Читайте також"Укрзалізниця" з березня підвищила зарплату залізничникам на 25%

"У локомотивному депо Подільськ (Котовськ) на підтримку мирної акції протесту Вільної профспілки машиністів України проведені загальні збори. По шляху прямування участь в акції з зупинкою поїздів прийняло участь 12 локомотивних бригад", - одне з повідомлень на сторінці профспілки у Facebook.

Протест було організовано Вільною профспілкою машиністів України.

Акція покликана донести до керівництва держави і "Укрзалізниці" необхідність підвищення у 2 рази зарплати працівникам залізниці, які безпосередньо беруть участь у перевізному процесі - це локомотивні бригади (машиніст і помічник машиніста), поїздні бригади (провідники), регулювальники швидкості, чергові на станціях, ремонтники тощо.

Як повідомив голова профспілки Семен Каріков, протест залізничників не вплинув на рух поїздів, оскільки тривав близько 25 хвилин (з 9:05 до 9:30 ранку) і проводився лише на станціях, а не на перегонах.

"Це не страйк, а акція протесту, тому що ми не залишаємо наші робочі місця і продовжуємо виконувати свої функції", - пояснив Каріков.

Своєю чергою в "Укрзалізниці" відреагували на акцію протесту, опублікувавши повідомлення про те, що наказом від 22 грудня було заплановано підвищення зарплат машиністам і помічникам машиніста майже на половину.

"За проведеними попередніми розрахунками середньомісячна заробітна плата робітників локомотивних бригад зросте на 32-45%", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" на сторінці у Facebook.