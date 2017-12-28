Податок на розкіш: власники дорогих авто сплатили понад 200 мільйонів податку

Платники податків у січні-листопаді сплатили до місцевих бюджетів 226,2 млн грн транспортного податку на "розкішні авто", який був введений в 2015 році.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно з повідомленням, за вказаний період до місцевих бюджетів надійшло понад 121,4 млн грн транспортного податку від фізичних осіб та 104,8 млн грн податку від юридичних осіб.

За даними ДФС, в поточному році власниками легкових автомобілів - об'єктів оподаткування є 7131 людина. В їх власності знаходилося 7494 об'єктів оподаткування. Найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedes-benz, BMW, Lexus, Audi, Landroverrangerover.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тис. грн на "розкішні авто" з об'ємом двигуна більше 3 л і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року, які набули чинності з 1 січня 2015 року.