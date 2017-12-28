На боротьбу зі снігом у столиці витрачають понад півтора мільйона гривень на день - "Київавтодор"

У 2017 році на прибирання снігу в Києві передбачено 252,5 мільйони гривень, щоденно - 1,67 мільйони гривень.

Про це повідомив заступник гендиректора комунальної корпорації "Київавтодор" Валентин Осипов у листі Громадському.

"Разом з тим, інформуємо, що відповідно до розрахунків шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації “Київавтодор”, нормативна потреба в коштах на механізоване та ручне прибирання вулиць і дорог міста в зимовий період складає 343768,1 тисяч гривень, щоденно 2276,6 тисяч гривень, що на 36% більше, ніж фактично виділяється із міського бюджету", - наголошують у листі.

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Щодо нещодавніх опадів, в "Київавтодорі" повідомляють, що від початку погіршення погодних умов над ліквідацією наслідків снігопаду в цілодобовому режимі працювало орієнтовно 230-250 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" (в залежності від зміни).

Також на в столиці України працювало вдень 40-50 бригад з ручного прибирання снігу, а вночі - 20-30 бригад.

У разі необхідності залучалась спеціальна техніка сторонніх підприємств, установ та організацій, відповідно до попередньо укладених договорів.

З початку осінньо-зимового періоду з вулиць Києва в місця для тимчасового накопичення вивезено до понад 47 тисяч тон снігу.