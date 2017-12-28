Передноворічна метушня: Київ паралізували 8-бальні затори (карта)

У четвер, 28 грудня станом на 16:50 столицю скували 8-бальні затори. Про це свідчать дані сервісу Google.

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Так, у заторах стоїть центр міста, ускладнено рух у районі станцій метро "Університет", "Золоті ворота", "Театральна", "Лук'янівська", "Шулявська", "Площа Льва Толстого", "Кловська", "Олімпійська", "Лівобережна". Також повільно рухається автотранспорт й на Повітрофлотському проспекті.

Крім того, ускладнено рух на бульварі Дружби Народів у бік моста Патона.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.