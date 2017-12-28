У США компанія готує до випуску 800-сильний електричний Chevrolet Corvette

Компанія Genovation готує електромобіль Genovation GXE на базі Corvette до дебюту в січні 2018 року

Купе дебютує на початку січня в Лас-Вегасі на виставці споживчої електроніки CES, пише "Новое время", посилаючись на Carscoops.

Новий GXE отримав два електромотора з сукупної віддачею в 800 к.с. і 949 Нм, інвертори і батарею на 60 кіловат-годин. Повідомляється, що це дозволить електрокару прискорюватися до сотні швидше, ніж за три секунди, а його максимальна швидкість перевищить 350 кілометрів на годину.

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Новинка вийде могутніше і швидше найбільш екстремальної версії оригінального Corvette. Цікаво, що першу версію електромобіля Genovation представила в 2016 році. Потужність моторів того прототипу становила 660 кінських сил.

Автомобіль планується запустити в серію в 2019 році. Він буде пропонуватися або з семиступінчастою механічною коробкою передач, або з автоматичною коробкою.

Додаткова інформація, ймовірно, буде оголошена безпосередньо на виставці, але в 2016 році компанія оголосила, що автомобіль буде коштувати $750 000. Електричний суперкар випустять тиражем всього в 75 екземплярів.