Італія збільшить квоту дозволів на вантажні перевезення з України

Італія збільшить українську квоту дозволів на вантажні перевезення у 2018 році. Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Італії.

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"22 грудня цього року, за сприяння Посольства України в Італії, передано квоту дозволів для українських перевізників на здійснення у 2018 році автомобільних вантажних перевезень італійською територією", - йдеться у повідомленні.

"З року в рік італійські партнери, усвідомлюючи зростання обсягів торгівлі та потреб транспортного сполучення між нашими країнами, збільшують квоту України (у 2016 році вона становила 15 800, у 2017 році – 17 000, у 2018 році –18 000 дозволів)", - заявляють дипломати.

"Примітно, що Італія щороку заохочує українських перевізників до виконання європейських стандартів та рекомендацій, зокрема щодо використання більш екологічного транспорту (стандарти "Євро-3" і "Євро-5"), а також налагодження сучасних комбінованих маршрутів типу "авто-залізниця". У 2017 році Італія виділила цільову квоту з 3 000, а в 2018 році – з 4000 дозволів на перевезення з такими умовами", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.