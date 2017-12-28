Президент України Петро Порошенко прогнозує завершення ремонту траси Одеса-Рені у 2018 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні в ході робочої поїздки до Біляївського району області, де він ознайомився з ходом ремонту дороги Одеса-Рені.

Як зазначив Порошенко, тут, у районі селища Маяки, «ми сьогодні відкриваємо ділянку 54 км дороги Одеса-Рені».

«І я впевнений, що наступного року ми завершимо і ремонт решти 90 км дороги. І це буде дорога вже і на Румунію. І великий транспортний коридор, який дасть інше життя населеним пунктам - містам, селищам, селам, які розташовані вздовж дороги», - сказав президент.

Він нагадав, що раніше вніс ініціативу щодо законопроекту, який зараз дає можливість спрямовувати на ремонт і будівництво доріг надходження, що перевищують план з митних зборів.

«Цього року - майже 2 млрд грн, і ці гроші пішли на те, щоб тут, у Маяках, побудувати дорогу, а дорога - це життя, економіка, час, туризм. І якщо раніше з Одеси до мого рідного Болграда (районний центр на півдні Одеської області - УНІАН) - всього 233 км - їхати потрібно було майже 5 годин, до Рені, Вилкове - 5,5 годин, то сьогодні це - 2,5 години», - заявив глава держави.

Він також зазначив, що пріоритетом не випадково зроблено саме дорогу Одеса-Рені, і не дарма в грудні завершено ремонт її чергової ділянки. Зараз, за словами Порошенка, залишилося відремонтувати ділянки, де стан дорожнього полотна кращий. При цьому на відрізку, де вже роботи завершено, були не дороги, а «просто напрямки», а в деяких місцях асфальту не було взагалі.

Передбачається, що на ремонт майже 94 км траси, що залишилися, потрібно 1,5 млрд грн.