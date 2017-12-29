Окупанти похизувалися готовою ділянкою Кримського мосту: з'явилися свіжі фото

В окупованому Криму повністю завершили облаштування однієї ділянки Кримського мосту на острові Тузла. Про це повідомляє "КримІнформ".

На сфотографованому відрізку мосту вже покладено асфальт, змонтовано металеве бар'єрне огородження, встановлені щогли освітлення. Шляховики ще повинні нанести розмітку.

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Планується, що автомобільний рух по мосту буде запущено в грудні 2018 року, а залізничне – в грудні 2019 року. При цьому в Росії стверджують, що будівництво йде ударними темпами, і розраховують, що перші автомобілі зможуть проїхати по мосту набагато раніше.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив подати вдо суду на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди. 29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерные опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва мосту, оскільки закінчила його вирішальну фазу.