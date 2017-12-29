1+1 медіа розпочинає співпрацю з Київстар та lifecell

Група «1+1 медіа» оголосила про співпрацю з Київстар та lifecell, що передбачає доступ без тарифікації трафіку до VOD-платформи 1+1 video в 3G-мережах мобільних операторів.

Нетарифікований доступ до відеобібліотеки групи буде відкрито з 30 грудня 2017 року в рамках пакетів «Безлім Відео» для абонентів Київстар, а також «Жара» і «Абсолютна свобода» для абонентів lifecell.

Сьогодні 60% відвідувачів сайтів 1+1 медіа – користувачі мобільних пристроїв. Тому спеціалісти департаменту 1+1 Digital адаптували VOD-платформу для смартфонів: плеєр автоматично змінює розширення відео на основі швидкості інтернету та підлаштовується під відеопотік.

Поки існує тільки веб-версія 1+1 video. Архів VOD-платформи нараховує більше 14 тис. годин відео формату HD. Крім бібліотеки відео, користувачам сервісу доступні прямі ефіри, онлайн-стріми та ексклюзивні проекти.

«Ми прагнемо бути там, де наша аудиторія. Сьогодні охоплення онлайн-майданчиків 1+1 медіа в уанеті перевищує 20%. Люди споживають все більше контенту з мобільних пристроїв, тому нетарифікований доступ до VOD-сервісу 1+1 video – чудова можливість для великої кількості українців дивитись улюблені фільми та серіали зі смартфонів, не хвилюючись про витрачені мегабайти», - відзначає Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Детальна інформація про доступ до контенту 1+1 video без тарифікації трафіку в 3G-мережі буде вказана на сайтах Київстар та lifecell.

Нагадаємо, у вересні 2017 року 1+1 медіа перезапустила VOD-сервіс OVVA та об’єднала відеоконтент 7 телеканалів групи в інтернеті під єдиним брендом 1+1 video.

Оцінити можливості 3G-інтернету без тарифікації трафіку при перегляді відео онлайн можна під час трансляції концерту MONATIK 30 грудня та новорічної програми телеканалу «1+1» на платформі 1+1 video.