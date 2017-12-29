"Укртелеком" не виключає припинення дзвінків на номери lifecell

Оператор стаціонарного зв'язку Укртелеком заявив про відмову мобільного оператора lifecell продовжувати або укладати новий договір про взаємоз'єднання мереж, заявили в прес-службі "Укртелекому".

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"Не дивлячись на рішення lifecell припинити договір про взаємоз'єднання мереж Укртелеком і lifecell, починаючи з 1 січня 2018 року, компанія Укртелеком продовжить обслуговувати всі дзвінки з мережі lifecell, в тому числі і міжнародні дзвінки, і дзвінки на номери 0800. Компанія lifecell ініціювала припинення дії поточного договору з Укртелекомом і відмовилася від укладення нової угоди ", - наголошується в повідомленні на сайті компанії.

В Укртелекомі заявляють, що роблять "все можливе, щоб швидше вирішити це питання". А поки що оператор "забезпечує зв'язок у звичайному режимі".

Ще одним проблемним питанням в компанії називають бажання lifecell підняти ставку інтерконекту за послугою дзвінків на номером 0800 з поточної у 23 копійки/хвилина до 36 копійок/хвилина. У свою чергу "Укртелеком" пропонує знизити цю ставку до 15 копійок/хвилина.

Нагадаємо, що в серпні 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), вирішила знизити ставку інтерконекту між мережами з 23 копійок/хвилина до 15 копійок/хвилина. За підрахунками регулятора собівартість інтерконекту становить близько 5-7 копійок за хвилину.