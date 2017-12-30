У новорічну ніч жителі Києва зможуть дістатися додому за 4 гривні (відео)

03:40, 30 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Кияни та гості столиці зможуть без проблем повернутися до своїх домівок безпосередньо у новорічну ніч.

30 грудня Київпастранс запустить одразу чотири нічні маршрути. Про це повідомляє програма "ДжеДАІ". 

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Інтервал руху - година. Крім того, кияни та гості столиці зможуть без проблем повернутися додому й безпосередньо у новорічну ніч - нічні маршрути працюватимуть постійно. Вартість проїзду, як і у звичайні дні, становитиме 4 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в період новорічних свят буде змінена робота тролейбусів № 6, № 16 і № 18. Фунікулер у ніч із 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року працюватиме цілодобово.

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