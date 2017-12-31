У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме довше

У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме на три години довше. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент інфраструктури мерії.

Читайте такожУ Дніпрі в новорічну ніч працюватиме громадський транспортНаголошується, що це пов'язано з проведенням загальноміських новорічних заходів.

Так, харківський метрополітен працюватиме до 3:00 1 січня 2018 року.

Крім того, до 4:00 1 січня за основними напрямками ходитимуть трамваї, тролейбуси і автобуси, щоб забезпечити підвезення пасажирів від станцій метрополітену.