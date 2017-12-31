У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме довше
02:15, 31 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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Зокрема, харківський метрополітен працюватиме до 3:00 1 січня 2018 року.
За основними напрямками будуть ходити також трамваї, тролейбуси та автобуси \ NewsRoom
У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме на три години довше. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент інфраструктури мерії.
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Так, харківський метрополітен працюватиме до 3:00 1 січня 2018 року.
Крім того, до 4:00 1 січня за основними напрямками ходитимуть трамваї, тролейбуси і автобуси, щоб забезпечити підвезення пасажирів від станцій метрополітену.
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