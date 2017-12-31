У Києві в новорічну ніч роботу метрополітену та наземного транспорту буде подовжено на три години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на період новорічно-різдвяних свят у роботу наземного громадського транспорту столиці внесено зміни.

Зокрема, із 20.00 31 грудня 2017 до 3.00 1 січня 2018 року, 1 січня 2018 року з 14.00 до 21.00, а також 7 січня 2018 року з 12.00 до 15.00 тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»; тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

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Разом з тим автобуси маршрутів № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.

Фунікулер із 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року працюватиме цілодобово.

Окрім того, 1, 6, 7, 8 січня 2018 року роботу громадського транспорту організовано за розкладом вихідного дня зі змінами, а 2, 3, 4 та 5 січня 2018 року – за розкладом робочого дня зі змінами.

Також у новорічну ніч до 5 години ранку буде продовжено роботу автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Усі зміни у розкладі руху громадського транспорту можна переглянути на офіційному сайті КП «Київпастранс» у розділі: «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».