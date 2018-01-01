З 1 січня почали діяти пільги на ввезення електромобілів в Україну

З 1 січня 2018 року електромобілі можна ввозити в Україну з-за кордону без сплати податку на додану вартість (ПДВ) й акцизу.

Читайте такожІмпорт електромобілів з початку року зріс на 13%Відповідний закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (№2245-VIII), оприлюднений в газеті Верховної Ради «Голос України» 30 грудня, набрав чинності з 1 січня 2018 року.

«Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митну територію України транспортних засобів, оснащених винятково електричними двигунами... Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції із ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених винятково електричними двигунами», - йдеться в документі.

Раніше ввезення електромобілів обкладалося ПДВ в розмірі 16,8% і стягувався акцизний збір в розмірі 109 євро.

Як повідомляв УНІАН, імпорт електромобілів за підсумками січня-листопада 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року виріс на 13% і становив 2274 штуки.

Податковий комітет Верховної Ради розробляє законопроект щодо стимулювання розвитку в Україні сервісних станцій для електромобілів.