На українські дороги цьогоріч виділять 47 мільярдів - Омелян

Українська автодорожня галузь в 2018 році отримає близько 47 мільярдів гривень фінансування за рахунок гарантованого державного фінансування та додаткових джерел. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"З 1 січня починає свою роботу Дорожній фонд. Вперше автодорожня галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року - це майже 33 мільярди гривень плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей більше 14 мільярдів гривень", - написав міністр.

Омелян нагадав, що з 1 січня "Укравтодор" відповідатиме лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг, інші 120 тисяч кілометрів передаються на обласний рівень з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Міністр також нагадав, що з 1 січня 2018 року гранична швидкість в населених пунктах обмежена до 50 кілометрів/годину.

Також, за словами Омеляна, з 1 січня в Україні значно підвищено штрафні санкції за порушення правил дорожнього руху. Так, за керування автомобілем без прав штраф зростає в 20 разів - до 10,2 тисячі гривень, а за повторне таке порушення – 40,8 тисячі гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, будуть платити штраф у розмірі 20,4 тисячі гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40,8 тисячі гривень. За перевищення швидкості в населених пунктах штраф становитиме 3,4 тисячі гривень, раніше він був 510 гривень.

"З 1 січня електрокари в Україні стануть одними з найдешевших в Європі. Більше ПДВ та акциз платити не потрібно. Чекаємо масового появи українських "блях" у всіх державах ЄС. Вірю, що українці виберуть саме цей - екологічний і майже з нульовими витратами при експлуатації - вид транспорту. Наприклад, власник електричного Nissan Leaf лише на паливі економить щонайменше 50 тисяч гривень щорічно. Це не рахуючи того, що вартість також в рази менше", - написав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, фінансування дорожнього будівництва в Україні у 2017 році склало близько 20 мільярдів гривень. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в 2018 році в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення.