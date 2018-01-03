Обмеження нові, штрафи старі: нові санкції за порушення ПДР ще не почали діяти

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що нова система штрафів за порушення правил дорожнього руху ще не почала діяти.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту комунікації МВС України.

У міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів України схвалив ініційовані МВС зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з порушеннями правил дорожнього руху.

Зокрема, зміни торкнулися обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/г, впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху, зміни до Порядку видачі посвідчення водія, зміни розміру штрафів за деякі порушення, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

"Для запровадження певних інновацій достатньо було відповідних постанов Кабінету міністрів України", - зауважили у МВС.

Таким чином, обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год почало діяти з 1 січня 2018 року (Постанова КМУ від 10.11.2017 №883 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху").

"Вже також працює новий Порядок видачі посвідчення водія. Відтепер перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було - громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне (Постанова КМУ від 10.11.2017 №885 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами").

"Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру штрафів неможлива без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України. Отже, нова система штрафів ще не почала діяти", - наголосили у МВС.

У МВС нагадали, що пропонують встановити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год.

За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців.

Крім того, у 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування - він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення - 40 800 гривень.

Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень, додали у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін у законодавство і нормативно-правові акти для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що, якщо впродовж 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.