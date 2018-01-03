Не більше 50 км/год: журналісти перевірили, чи дотримуються українці нових правил дорожнього руху (відео)

В Україні вже другу добу діють зміни до правил дорожнього руху. Швидкість у містах обмежена до 50 кілометрів на годину. Журналісти програми ТСН перевірили, чи дотримуються українці нових правил.

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«Столичним проспектом Бандери автомобілісти літають зі швидкістю 90, а Хрещатиком умудряються їхати зі швидкістю 80 кілометрів на годину. І це незважаючи на те, що вже другу добу в Україні діють зміни до правил дорожнього руху. Швидкість у містах обмежена до 50 кілометрів на годину, інакше передбачений штраф – 3,4 тис. грн», - йдеться в сюжеті.

Журналісти, озброєні радаром для вимірювання швидкості, від ранку перевіряли, чи стала столиця повільнішою, а значить - безпечнішою. Апарат – достатньо точний, згідно з характеристиками, похибка вимірювання не перевищує двох кілометрів на годину.

Вже на перших кілометрах подорожі знімальна група розуміє, що, крім них, 50 км/год ніхто не їде. Навіть сміттєвоз обганяє.

На проспекті Бандери 50 кілометрів не їде жодна машина. Рекордсменом виявляється автомобіль, який пролетів зі швидкістю 117 кілометрів на годину. На Хрещатику на червоне світло авто пролетіло зі швидкістю 86 км/год.

Друга частина експерименту – журналістка сідає за кермо і їде проспектом Перемоги, щоб дізнатися, чи реально дотримуватися правила в такому потоці і відчувати себе комфортно. Авто постійно нервово обганяють, блимають, просять поступитися смугою. Щоб не заважати іншим, доводиться їхати швидше.

У поліції ситуацію на дорогах після зміни правил руху поки не коментують. Водії на патрульних взагалі не звертають уваги. Їздять всі, як і раніше, швидко.

Нагадаємо, коли приймали нові правила, в поліції обіцяли у першому кварталі цього року повернути систему фотофіксації і так звані "листи щастя". Штрафи за перевищення вже збільшили – до 3,4 тис. грн. Все це повинно було б сповільнити рух міськими вулицями. Але поки що так само, як і було, резюмують журналісти.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що нова система штрафів за порушення правил дорожнього руху ще не почала діяти. Зміна розміру штрафів неможлива без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України.