У новий рік з новими цінами: в Україні продовжують дорожчати бензин і дизпальне

Роздрібні ціни в різних мережах АЗС України на бензин і дизельне пальне продовжують своє зростання: за період 2-3 січня вони зросли на 0,05-1 грн за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За інформацією UPECO, в мережі Shell нафтопродукти подорожчали на 1,06-1,10 грн за літр до: А-92 – 29,95 грн, А-95 – 30,95 грн, А-95 Преміум – 33,15 грн, ДТ - 28,75 грн і ДП Преміум – 32,25 грн.

На 50 коп. за літр зросли ціни на бензини і ДП в мережі АЗС AMIC: А-92 – 29,49 грн, А-95 – 30,49 грн, А-95 Преміум – 31,49 грн, ДТ - 27,99 грн і ДП Преміум – 28,99 грн.

Відзначається, що на 5-30 коп. за літр підвищилася вартість бензинів і ДТ на заправках UPG: А-92 – 27,45 грн, А-95 - 28,45 грн за літр ДТ -25,40 грн.

Крім того, на 20-70 коп. за літр зросла вартість палива на столичних заправках KLO: А-92 – 27,99 грн, А-95 – 28,89 грн, А-95 Преміум – 31,89 грн, ДТ - 27,39 грн і ДП Преміум – 30,29 грн.

Відзначається, що подорожчання на 10-50 коп. за літр відбувалося і в регіональних мережах: тернопільській «Автотехсервіс», кропивницькій «Рур Груп», одеській «Катрал Південь» та ін.

Згідно з інформацією UPECO, середня ціна палива на українських заправках, таким чином, знову зросла на 7-13 коп за літр до: А-92 – 27,56 грн, А-95 – 28,37 грн, А-95 Преміум – 29,60 грн, ДТ - 26,10 грн і ДП Преміум – 28,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня ціни на бензин марки А-95 у великих мережах АЗС під брендами ОККО і WOG перевищили 30 грн за літр.

За чотири місяці (з серпня по листопад включно) середні ціни на пальне в Україні зросли на 2,8-3,3 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти.

За словами міністра, на вартість автомобільного палива також вплинуло зрастання цін на барель нафти і падіння курсу національної валюти.