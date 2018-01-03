За рік українці купили більше 82 тисяч авто: трійка лідерів продажів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

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Як відзначили представники асоціації, весь минулий рік ринок нових легкових автомобілів демонстрував позитивну динаміку.

Так, в першому місяці року продаж збільшився на 51%, і тільки в листопаді попит на нові легкові автомобілі показав результат на 0,7% менше, ніж роком раніше.

У дев'яти з дванадцяти місяців лідируючу позицію на ринку нових легкових автомобілів утримувала японська марка Toyota, яка вчергове продемонструвала високий показник реалізації за підсумками року. У 2017 році новим легковим автомобілям марки Toyota було видано 9696 реєстраційних номерів, що на 26% більше, ніж роком раніше.

Другою за популярністю маркою в Україні стала Renault. Ця французька марка тричі минулого року очолювала рейтинг брендів: у лютому, березні та грудні. Результат Renault за підсумками року - 8671 зареєстрованих авто, що на 36% більше порівняно з 2016 роком.

На третьому місці Volkswagen, автомобілі якого вибрали 6525 автомобілістів. Щодо попереднього року показник VW виріс на 30%.

У грудні в Україні було зареєстровано 9179 нових легкових автомобілів. Порівняно з грудневим показником 2016 роки ринок нових легкових авто зріс на 21%. В результаті грудень став найбільш урожайним місяцем 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні порівняно з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тис. одиниць.