Митниці за рік спрямували на ремонт доріг понад 12 мільярдів гривень

Українські митниці в рамках експерименту з розподілу понадпланових доходів за 2017 рік перерахували на розвиток дорожньої інфраструктури 12,312 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

«Завдяки перевиконанню Державною фіскальною службою України індикативів щодо забезпечення митних надходжень до бюджету за 2017 рік, в рамках митного експерименту на розвиток дорожньої інфраструктури спрямовано 12,312 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами минулого року Одеська митниця ДФС спрямувала 2,350 млрд грн, Київська - 1,884 млрд грн, Львівська - 1,115 млрд грн, Київська міська - 1,39 млрд грн і Донецька митниця - 1,28 млрд грн.

Також у відомстві додали, що експеримент, який передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, було продовжено на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту з розподілу понадпланових доходів з вересня 2015 року по грудень 2016 року спрямували 2,81 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях.