"Укрзалізниця" збільшить кількість кас через попит на поїздки в ЄС

ПАТ "Укрзалізниця" збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС.

Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов у Twitter, пише Економічна правда.

За його словами, розширення мережі міжнародних квиткових кас залізничники розпочнуть із регіональної філії "Донецька залізниця. Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську.

Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС. pic.twitter.com/1pvxmYYcx1 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 4, 2018

Як повідомив Кравцов, у 2017 році в міжнародному сполученні Україна – ЄС перевезено у 5,5 разів більше, ніж у 2016-му. За 11 місяців поїздами за кордон подорожували 205 тисяч пасажирів.

"У графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рр. ми розширили мережу маршрутів до країн ЄС. Пасажири мають змогу подорожувати до Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Австрії, а до Чехії з пересадкою на станції Кошице на поїзд № 240 Кошице – Прага", – розповів в.о. голови.

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"Ми працюємо з колегами з інозалізниць для створення можливості продажу квитків через інтернет на поїзди міжнародного сполучення. Наразі відпрацьовуємо нормативні та технічні питання", - додав він.

Раніше повідомлялося, що квитки на всі міжнародні поїзди почнуть продавати онлайн.