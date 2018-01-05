Аеропорт "Львів" у 2017 році збільшив пасажиропотік на 46,3% - до 1 млн пасажирів

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького в 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно з 2016 роком на 46,3% - до 1,08 млн осіб, повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, за результатами діяльності аеропорту в 2017 році на міжнародних рейсах було перевезено 906 тис. пасажирів, а на внутрішніх - 174 тис.

При цьому в грудні 2017 року пасажиропотік становив 80,6 тис. осіб, що на 40,1% більше, ніж минулого року.

Згідно з повідомленням, кількість авіарейсів, виконаних з/в аеропорт, зросла на 27,5% і становила 955.

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Як повідомляв УНІАН, у 2016 році аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік порівняно з 2015 роком на 29,4% - до 738 тис. чоловік

Міжнародний державний аеропорт «Львів» - найбільший на заході України аеропорт за пасажиропотоком та маршрутною мережею.

У 2011 році аеропорт було реконструйовано. В рамках реконструкції було побудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу. Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).