​В Житомирі у Службі автодоріг відбулася зустріч з китайською компанією, яка реалізовуватиме проект Північного обходу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби автомобільних доріг у Житомирській області, 4 січня відбулась перша робоча зустріч керівництва з представниками китайської компанії, що реалізовуватиме реконструкцію Північної об’їзної Житомира, або, як його ще називають, Північного обходу.

"Пан Чен, представник компанії Sinohydro Corporation Limited (КНР), на початку зустрічі висловив радість щодо зустрічі з українськими колегами та щодо подальшої реалізації даного проекту", - сказано у повідомленні.

Там також зазначається, що керівництво Служби автомобільних доріг у Житомирській області у свою чергу пообіцяло гостям допомогу та підтримку у роботі. Крім того, було ініційовано створення робочої комісії, яка наглядатиме за ходом виконання та прийняттям робіт.

Під час розмови представники іноземної компанії також цікавилися можливістю обмежити дорожній рух на автомагістралі під час реконструкції, відведенням земельних ділянок для розширення шляху, наявністю необхідної додаткової матеріальної бази, особливістю роботи взимку.

Крім того, було спільно намічено перші кроки роботи: розміщення виробничої бази, вирішення питання перенесення наявних комунікацій та створення замовлень на виробництво залізобетонних конструкцій для будівництва штучних споруд.

Нагадаємо, на Житомирщині проведуть на реконструкцію Північної об’їзної дороги Житомира по трасі М-06 "Київ – Чоп". Контракт укладено між Укравтодором та китайською компанією.

"Автомобільна дорога М-06 "Київ – Львів – Чоп" перетинає Україну зі Сходу на Захід та забезпечує вихід до країн ЄС. Це - основний транзитний коридор через територію України, який забезпечує вихід на Угорщину, Словаччину та Польщу. Ця дорога включена до європейського маршруту Е40, входить до міжнародного транспортного коридору №3 та національного коридору "Європа – Азія" ", - нагадують у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.