Продажі електромобілів в Україні минулого року зросли у понад 2 рази

Продажі автомобілів із електродвигуном в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися в 2,3 рази – до 2697 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

При цьому в структурі первинного ринку електрокарів найбільшу частку займають автомобілі, що були в експлуатації, - 85%, роком раніше їх частка становила 51%.

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Згідно з опублікованими даними, найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf, перевагу якому в 2017 році віддали 2219 автомобілістів, що у 2,4 рази більше, ніж в 2016 році.

На друге місце споживчих переваг піднявся електромобіль BMW i3, який займав у попередньому році лише п'яту позицію. Цей баварський електромобіль вибрали 107 українців, що втричі більше, ніж в 2016 році.

Tesla Model S зайняла третю сходинку рейтингу з показником 73 авто, що на 59% більше у порівнянні з минулим роком.

На четвертому місці електрична версія Ford Focus - 59 шт., що на 5% більше порівняно з минулим роком.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.