Лише $4 тисячі: в Україні продаватимуть найдешевші в світі авто (відео)

В Україну для сертифікації прибула перша партія індійського автомобіля Bajaj Qute, який вважається найдешевшим у світі, повідомляє Auto-consulting.

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Формально, Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і 4-ма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з ціною близько 4 тисяч доларів.

Довжина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1650 мм. Авто оснащене одноциліндровим бензиновим мотором потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість - 70 км/год. Маса - 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л/100 км.

Завдяки розмірам діаметр поворотного кола індійського авто становить 3,5 м.

Зазначається, що компанія-імпортер сподівається, що в Україні Bajaj Qute зацікавить кур'єрські служби та компанії, що займаються доставкою дрібних товарів.