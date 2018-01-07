Автобусні зупинки в столиці можуть передати приватному бізнесу

У Києві оголосили конкурс на залучення інвесторів для облаштування зупинок громадського транспорту. Конкурс проводиться Департаментом економіки і інвестицій КМДА, а всього приватному бізнесу пропонують 994 зупинки, повідомляють "Наші гроші".

Читайте такожРада встановила штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Вони розподілені на два великих лоти: перший включає 242 зупинки, а другий - 109. Ще дві третини розбиті на менші лоти по 10-50 штук. Орієнтовна вартість кожного зупиночного комплексу становить 355 тисяч гривень. До цієї суми входить павільйон очікування (15 квадратних метрів) – 115 тисяч гривень, кіоск (до 15 квадратних метрів) – 149 тисяч гривень, благоустрій території – 50 тисяч гривень, інформаційне табло – 40 тисяч гривень, кнопка тривоги – 1 тисяча гривень.

При цьому, покупець лота має позначити межі зупинки жовтою смугою, ремонтувати або асфальтувати дорожнє покриття, запобігає виникненню калюж на території зупинки, встановити урни, павільйон очікування з місцем для сидіння, кіоск продажу квитків та інших товарів чи послуг. У свою чергу, "Київпастранс" повинен звільнити 20-метрову зону навколо зупинки від тимчасових споруд.