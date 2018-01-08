Дорожню поліцію перевели на посилений режим несення служби

На період різдвяних свят в Україні підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Департамент комунікації МВС України

«У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби», – наголосив перший заступник глави МВС.

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Він підкреслив, що особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли громадяни повертатимуться додому.

«Я прошу громадян бути обережними та відповідально ставитися до керування автотранспортом», – додав Яровий.

Як нагадують у МВС, близько 25 тисяч правоохоронців були залучені до забезпечення правопорядку під час святкування Різдва.