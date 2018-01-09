Київський метрополітен у 2017 році перевіз майже півмільярда чоловік

За 2017 рік Київський метрополітен перевіз 498,4 мільйона пасажирів, що на 2,8% більше, ніж роком раніше. Як повідомила прес-служба метрополітену, найбільш завантаженою вже традиційно стала станція "Лісова", за рік нею скористалося понад 21,4 мільйона киян та гостей столиці.

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Найменший попит на червоній лінії біля станції "Дніпро". Вона прийняла 986,5 тисячі пасажирів. Загалом ця лінія з 18 станцій перевезла 208,1 мільйона осіб.

Другий по завантаженості залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалися 172,6 мільйона пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції "Мінська" (понад 17 мільйонів на рік), мінімальний - "Поштова площа" (4,3 мільйона).

По зеленій лінії за рік проїхала майже 117,7 мільйона киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях "Лук'янівська" (14,6 мільйона) і "Позняки" (14,1 мільйона), найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором" (1,6 мільйона).

Як повідомляв УНІАН, Київ на будівництво метро наступного року отримає з держбюджету 2,6 мільярда гривень.

Загальна експлуатаційна протяжність діючих трьох ліній Київського метрополітену становить близько 69 кілометрів. До послуг пасажирів - 52 станції з трьома пересадочними вузлами.

Будується четверта лінія (Подільсько-Воскресенська). За різними прогнозами, будівництво нової гілки завершиться у 2020-2030 роках.