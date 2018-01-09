Антимонопольний комітет та Житомирська ОДА перевіряють у регіоні розрахунки тарифів на маршрутах приватних перевізників

Антимонопольний комітет та Житомирська ОДА розпочали у регіоні перевірку розрахунків тарифів на маршрутах приватних перевізників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, перевірку розрахунків щодо підвищення тарифів проведуть на внутрішньообласних маршрутах.

«Наразі збираємо у перевізників інформацію – розрахунки щодо підвищення тарифів. Поки не можемо сказати, скільки це займе часу. Як тільки робота буде зроблена – вимагатимемо від тих перевізників, які необґрунтовано підвищили тарифи, зменшити вартість проїзду», – цитує прес-служба облдержадміністрації начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА Романа Крисюка.

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Крисюк додав також, що "якщо перевізники не будуть зменшувати тарифи, то управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА звертатиметься до компетентних органів".

Перед тим, як розпочати цю перевірку, в облдержадміністрації провели нараду щодо необгрунтованого підвищення тарифів приватними перевізниками.

Усі ці заходи проводяться через те, що в області з початку цього року окремі перевізники підвищили вартість проїзду на деяких маршрутах. Де саме і наскільки зросла ця вартість, наразі встановлюють фахівці.