У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi
12:25, 10 січня 2018Транспорт/Звя'зок
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Мережею охоплено Андріївський узвіз, Контрактову, Михайлівську, Софіївську, Поштову площі та парк Шевченка.
Ілюстрація / REUTERS
Центр Києва отримав постійний доступ до безкоштовного Wi-Fi.
Про це повідомляють муніципальні ЗМІ.
Як зазначається, влада столиці уклала відповідний договір з українським провайдером.
Так, безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софіївській, Поштовій площах та у парку Шевченка.
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Доступ до Wi-Fi надається без пароля.
Звертається увага, що мережа Wi-Fi працюватиме постійно, а не лише під час новорічно-різдвяних свят.
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