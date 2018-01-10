У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi

Центр Києва отримав постійний доступ до безкоштовного Wi-Fi.

Про це повідомляють муніципальні ЗМІ.

Як зазначається, влада столиці уклала відповідний договір з українським провайдером.

Так, безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софіївській, Поштовій площах та у парку Шевченка.

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Доступ до Wi-Fi надається без пароля.

Звертається увага, що мережа Wi-Fi працюватиме постійно, а не лише під час новорічно-різдвяних свят.