Скільки коштує заправити авто: ціни на АЗС повзуть вгору

З 5 по 9 січня 2018 року роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне продовжили зростання. Про це повідомляє enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».

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Зокрема, на станціях мережі SOCAR бензини і ДП подорожчали на 40 коп./л: А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 31,39 грн/л, А-95+ – до 32,39 грн/л, ДП – до 28,89 грн/л.

На заправках «Татнафта Україна» А-92 зріс в ціні до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,24 грн/л, А-95+ – до 28,08 грн/л, ДП – до 25,08 грн/л.

В таких мережах як KLO, Marshal і ZOG паливо подорожчало на 10-40 коп./л.

В «А-95» відзначили, що 9 січня середня вартість бензинів А-92 і А-95 зросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л і 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ і ДП подорожчали на 1 і 2 коп./л, до 29,85 грн/л і 26,45 грн/л, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, ціни на бензин і дизпаливо за рік зросли на 20-24%. За вказаний період середня роздрібна вартість бензину А-92 зросла на 4,71 грн за літр (+20,6%) до 27,57 грн за літр. А-95 подорожчав на 4,74 грн за літр (+20,1%) 28,37 грн за літр. Дизельне пальне збільшилося в ціні на 4,98 грн за літр (+23,5%) до 26,13 грн за літр.

У свою чергу, вартість А-95 Преміум збільшилася на 4,97 грн за літр (+20,1%) до 29,65 грн за літр, а ДП Преміум показало зростання на 5,55 грн за літр (+24,1%) до 28,59 грн за літр.