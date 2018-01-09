"Укрзалізниця" змінить графік курсування поїзда Лисичанськ - Київ - Хмельницький

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» має намір з 1 лютого змінити графік курсування поїзда №138 за маршрутом Лисичанськ - Київ - Хмельницький, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов.

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"Ми мали численні звернення пасажирів Луганщини щодо зручнішого часу відправлення з Лисичанська та прибуття до Києва. Зокрема, я мав робочу зустріч з цього приводу з головою Луганської області Yury Garbuz. З 1 лютого 2018 року потяг №138 Хмельницький - Лисичанськ зі станції Київ-пасажирський відправлятиметься о 23:12 (замість 22:45) і прибуватиме до Лисичанська о 13:45 (замість 12:40). Зворотно зі станції Лисичанськ поїзд відправлятиметься о 16:50 (замість 13:45) і прибуватиме до Києва о 6:30 (замість 4:05)", - написав він.

Також, за словами Кравцова, до складу поїзда буде включено вагон категорії «Люкс».

Як повідомляв УНІАН, з 10 грудня 2017 року «Укрзалізниця» запустила щоденний поїзд №45/46 Ужгород - Лисичанськ.

Також у грудні минулого року почав курсувати поїзд №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка.