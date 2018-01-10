У Франції знизять максимальну швидкість на дорогах місцевого значення

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у вівторок, 9 грудня, оголосив про намір уряду зменшити допустиму максимальну швидкість руху автомобілів на дорогах місцевого значення із 90 до 80 кілометрів на годину. Про це він заявив після засідання урядової ради з безпеки на дорогах, повідомляє «Німецька хвиля».

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Нове обмеження має набути чинності з 1 липня і стосуватиметься лише доріг із двома смугами без розділювальної. Таких доріг у Франції загалом 400 тисяч кілометрів. На дорогах місцевого значення із більшою кількістю смуг і далі діятиме обмеження в 90 кілометрів на годину. На автомагістралях у країні діє обмеження в 130 кілометрів на годину, а в населених пунктах - 50.

В уряді зазначили, що в 2016 році на дорогах країни загалом загинули 3,5 тисячі людей. 55 відсотків смертей - 1911- сталися саме на дорогах із двома смугами. У 32 відсотках смертельних випадків причиною було саме перевищення швидкості.

В уряді сподіваються, що нове обмеження дозволить зберегти 350-400 життів на рік. "Зниження швидкості зменшує кількість аварій, а також тяжкість цих аварій", - заявив Філіпп.

Проти нового обмеження вже виступили консервативна опозиція та об’єднання автомобілістів. "Немає причин змінювати обмеження швидкості: автомобілі стають все кращими, як і якість доріг", - заявив президент асоціації, що об’єднує 40 мільйонів водіїв, Деніел Кверо.