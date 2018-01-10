В Україні з нового року заборонено продаж бензину і дизпального класу Євро-4

Обіг моторних палив екологічного класу Євро-4 заборонено в Україні з 1 січня 2018 року, йдеться в затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року Технічному регламенті до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.

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Як повідомляв УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, яка спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко, перехід на бензини класу Євро-5 до кінця 2017 року було вже практично здійснено. Невеликим винятком є виробництво бензину А-80 класу Євро-4 компанією «Укргазвидобування» в рамках чинного контракту з Міноборони.

Він зазначив, що минулого року на український ринок надходило дизпаливо Євро-4 виробництва Білорусі, Росії і Туркменістану.

Сіренко також додав, що внутрішні виробники (Кременчуцький НПЗ і Шебелинський газопереробний завод) вже виробляють дизпалива тільки класу Євро-5.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого 2017 року Кременчуцький НПЗ почав випуск бензинів, які відповідають екологічному класу Євро-5.

У жовтні 2016 року «Укргазвидобування» перейшла на виробництво дизельного палива екологічного класу Євро-5 на потужностях Шебелинського заводу з переробки газового конденсату та нафти.

Стандарт Євро-4 допускає вміст сірки в бензинах і дизпаливі не більш як 50 ppm (мг/кг). Стандарт Євро-5 регламентує максимально допустимий вміст сірки - 10 ppm.