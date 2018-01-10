Що буде з цінами на АЗС: експерт прогнозує подальше подорожчання бензину і дизпального

Роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне до кінця січня можуть зрости ще на 1-1,2 грн за літр унаслідок того, що на український ринок надійдуть нові оптові партії імпортного пального, вартість якого перевищуватиме ціни в грудні на 7-8%.

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Такий прогноз кореспондентові УНІАН озвучив експерт на ринку нафти і нафтопродуктів, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Після відкриття оптових торгів нафтопродукти на кордоні подорожчають на 7-8%... Тільки-но будуть куплені нові партії цього пального, ціни на АЗС зростуть на 1-1,2 грн за літр до кінця цього місяця», - сказав він.

За словами Рябцева, ціни на АЗС в Україні ще не повністю відреагували на зміни на світовому ринку нафти і нафтопродуктів.

«Нафтопродукти на кордоні повинні подорожчати. Чому вони повинні подорожчати? Зараз (у період з 20-22 грудня до 10-12 січня) був так званий «мертвий сезон», протягом якого не відбуваються оптові торги нафтопродуктами. Це склалося традиційно. Тому ціни на АЗС в Україні ще не встигли відреагувати на ті зміни, які відбулися на світовому ринку, але вони повинні відреагувати», - зазначив він, додавши, що за період «мертвого сезону» нафта встигла подорожчати з 62 до 68 дол. за барель.

Крім цін на нафтопродукти, за словами експерта, другою причиною зростання цін на АЗС є зниження курсу гривні.

«Протягом місяця долар подорожчав на 4%, а євро - на 6%. Кожні 10 копійок падіння курсу гривні дорівнюють близько 7 копійок зростання вартості бензину, оскільки він купується за долари і євро», - зазначив Рябцев.

Також експерт вважає, що цінова ситуація на ринку моторного пального на сьогодні повністю залежить від політики Національного банку.

«Політика Нацбанку непередбачувана, курс гривні важче передбачити, ніж нафтові котирування», - сказав Рябцев, додавши, що, якщо курс стане більш прогнозованим, тоді нафтотрейдери зможуть планувати свої витрати, і не будуть закладати в ціну пального ризики коливання курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на чотири гривні за літр і досягли рекордних значень. Станом на 9 січня, за даними консалтингової компанії UPECO, середня вартість на АЗС бензину А-92 становила 27,69 грн за літр, А-95 - 28,48 грн за літр і дизельного пального - 26,25 грн за літр. При цьому в деяких мережах, наприклад, ОККО і WOG, ціни на бензин А-95 перевищили 31 грн за літр.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку пального, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.