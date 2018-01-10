"Роснефть" продала мережу своїх автозаправок в Україні

"Роснефть" в грудні продала Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd., які є власниками автозаправних станцій в Україні, повідомляє Прайм з посиланням на документи російської компанії.

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"Згідно з документами, зі списку афільованих осіб "Роснефти" у зв'язку з продажем були виключені Rosneft Management Company Limited і Fargrade Limited. Дата настання змін – 20 грудня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Rosneft Management Company Ltd. разом з Fargrade Ltd. є власниками ТОВ "Схід" (Київ), яке володіє мережею АЗС в Україні. Мережа АЗС, що нараховує близько 150 об'єктів, що працюють під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий гепард", "Смайл".

У грудні 2016 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл швейцарської компанії Glusco Energy S. A. на покупку мережі автозаправних станцій "Роснефти" в Україні. Glusco дозволили придбати акції компанії Rosneft Management Company Limited (Нікосія, Кіпр). Придбана частка "забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії". Аналогічний дозвіл був наданий Glusco Energy по компанії Fargrade Limited, яку також зареєстровано на Кіпрі.