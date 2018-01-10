"Київавтодор" за рік відремонтував понад 300 кілометрів доріг

У 2017 році підприємства комунальної корпорації "Київавтодор", у рамках реконструкції, капітального та поточного (середнього) ремонту вулиць і доріг, а також ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, відремонтували 301,4 кілометра дорожнього покриття.

Читайте такожНа українські дороги цьогоріч виділять 47 мільярдів - Омелян

Як повідомили в прес-службі комунального підприємства, при цьому, ще залишається багато вулиць Києва, які 30-40 років не бачили капітального або поточного (середнього) ремонту і на яких під час зимових перепадів температур утворюються руйнування.

"Зараз підприємствами комунальної корпорації "Київавтодор" у всіх районах столиці проводяться роботи по ліквідації таких руйнувань, у тому числі за допомогою компактних мобільних установок - рециклера. Головною перевагою мобільних установок для рециклінгу асфальту є те, що вони здатні перетворювати старий асфальт в нову асфальтобетонну суміш безпосередньо на місці ремонту дорожнього покриття, що істотно знижує витрати, пов'язані з вивезенням старого асфальту на утилізацію, закупівлю нової партії асфальтобетонної суміші і доставкою її на місце виконання робіт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густелев заявляв, що капітального ремонту та реконструкції потребують понад 85% автомобільних доріг Києва.