Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи злетять ціни на АЗС

Роздрібна вартість бензину марки А-95 в Україні може перевищити 40 грн за літр, а дизельного пального – 38 грн за літр у разі, якщо зростання цін на нафту на світовому ринку продовжиться і вартість нафти перевищить 100 дол. за барель. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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«За розрахунками нашої компанії, якщо вартість еталонного сорту нафти Brent досягне 100 дол. за барель, середня ціна на бензин А-95 в Україні досягне позначки 37,4 грн за літр, а вартість дизельного пального – 35,5 грн за літр. Але, це лише середній розрахунковий показник. Насправді, провідні оператори додадуть до цього значення ще 2,5-3 грн за літр і літр А-95 буде коштувати 40 грн, а дизпального – близько 38 грн», - пояснив експерт.

Він зазначив, що підставою для такого аналізу є стрімке зростання цін на нафту – з кінця червня 2017 року по 10 січня 2018 року вартість Brent зросла з 45 до 69 дол. за барель, тобто на 53%.

Сіренко також додав, що ці розрахунки були зроблені виходячи з нинішнього офіційного курсу гривні (28,2 грн за дол.) і курсу на міжбанківському валютному ринку – близько 28,3 грн за долар.

За його словами, істотну частку в роздрібній вартості палива займають податки. У ціні бензину А-95 на сьогодні податкова складова займає близько 31%, а в ціні на дизпальне – 25%.

«Отже, якщо ціна нафти Brent досягне 100 дол. за барель, ми будемо платити державі, купуючи кожен літр 95-го бензину, - понад 11 грн, а в разі дизпального – 9 грн», - додав експерт.

Оскільки Україна ніяк не впливає на ситуацію на світовому ринку нафти, вважає Сіренко, наш уряд і Національний банк повинні подбати про зміцнення курсу гривні та зниження податкового навантаження.

«Щоб не допустити зростання цін на заправках до згаданих мною значень, Нацбанку варто вжити заходів, щоб гривня повернулася до позначки хоча б 27,5 грн за долар. Також Кабміну або парламенту слід вивчити можливість, а потім і підготувати законопроект про зниження ставок податків (акцизу) на пальне», - сказав він, додавши, що альтернативою простому зниженню податків може стати введення плаваючої ставки акцизу.

Експерт вважає, що значення цієї ставки має обернено пропорційно корелювати з світовими цінами на нафту і нафтопродукти: коли нафтові котирування зростають, акциз в Україні повинен знижуватися і навпаки.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на чотири гривні за літр і досягли рекордних значень. Станом на 10 січня, за даними консалтингової компанії UPECO, середня вартість на АЗС бензину А-92 становила 27,72 грн за літр, А-95 – 28,52 грн за літр і дизельного пального – 26,27 грн за літр. При цьому в деяких мережах, наприклад, ОККО і WOG, ціни на бензин А-95 перевищили 31 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, які продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.