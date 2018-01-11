Український літак "Руслан" перевозитиме деталі для ракет компанії Маска (відео)

Український літак Ан-124 "Руслан" у найближчі два дні повинен перевезти деталі ракети для компанії ЅрасеХ Ілона Маска, які важать близько тридцяти тонн. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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«Авіакомпанія «Антонов» запросила дозвіл у влади США на проліт вантажного літака Ан-124 «Руслан» з Лос-Анджелеса до Флориди, щоб перевезти комплектуючі для ракет ЅрасеХ», - йдеться в сюжеті.

У своєму зверненні авіатори відзначають, що таке транспортування майже 30-тонного багажу довжиною 18 метрів не може здійснити жоден американський перевізник.

Переліт запланований на найближчі 2 дні. Якщо ж процес затягнеться, доведеться відкладати і заплановані запуски ракет.

Як повідомляв УНІАН, українські літаки Ан-124 "Руслан" будуть перевозити європейські супутники та обладнання для них. Відповідний контракт завод "Антонов" підписав з французькою компанією "Боллоре"

Ан-124 "Руслан" вперше піднявся в небо 35 років тому. Модель досі є однією з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.