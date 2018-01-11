В Одесі з 15 січня проїзд в маршрутках подорожчає до 7 гривень
Зазначається, що вищеназвана ціна не залежить від відстані проїзду по місту.
В Одесі з 15 січня підвищаться тарифи на проїзд у маршрутних автобусах на 2 грн - до 7 грн за поїздку.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні оголошення про підвищення вартості проїзду з'явилися в пасажирських мікроавтобусах різних маршрутів.
У прес-службі мерії УНІАН підтвердили факт підвищення тарифів, але не змогли уточнити, коли і ким прийнято відповідне рішення.
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Зазначається, що вищеназвана ціна не залежить від відстані проїзду по місту.
На даний час вартість становить 5 грн за поїздку.
Раніше голова асоціації автомобільних перевізників в Одеській області Валерій Новіков заявляв про «проблеми в сфері пасажирських перевезень з кадрами та рухомим складом». Зокрема, за його словами, при плановому випуску рухомого складу із 1096 одиниць на лінію виходить трохи більш як 800 машин.