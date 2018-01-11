В Одесі з 15 січня проїзд в маршрутках подорожчає до 7 гривень

В Одесі з 15 січня підвищаться тарифи на проїзд у маршрутних автобусах на 2 грн - до 7 грн за поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні оголошення про підвищення вартості проїзду з'явилися в пасажирських мікроавтобусах різних маршрутів.

У прес-службі мерії УНІАН підтвердили факт підвищення тарифів, але не змогли уточнити, коли і ким прийнято відповідне рішення.

Читайте такожПроїзд у київських маршрутках подорожчає до 9 гривень

Зазначається, що вищеназвана ціна не залежить від відстані проїзду по місту.

На даний час вартість становить 5 грн за поїздку.

Раніше голова асоціації автомобільних перевізників в Одеській області Валерій Новіков заявляв про «проблеми в сфері пасажирських перевезень з кадрами та рухомим складом». Зокрема, за його словами, при плановому випуску рухомого складу із 1096 одиниць на лінію виходить трохи більш як 800 машин.