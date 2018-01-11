"Укрзалізниця" за рік виплатила майже 17,5 мільярда податків та зборів

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що на 14,3%, або на 2,5 мільярда гривень більше порівняно з 2016 роком. Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.

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"На 2,5 мільярда більше, ніж в 2016 році. За оперативними даними, УЗ в 2017 році виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів і державні цільові фонди. До державного - 6,6 мільярда гривень, до місцевих - майже 5,2 мільярда гривень. Єдиного соціального внеску - 5,6 мільярда гривень", - написав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує отримати 100 мільйонів гривень чистого прибутку за підсумками 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку проти 16 мільярдів гривень чистого збитку в 2015 році.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.