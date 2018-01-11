Ford звинувачують у маніпуляціях зі шкідливими викидами

До американського автомобілебудівного концерну Ford пред'явлено позов у США зі звинуваченнями у маніпуляціях з дизельними моторами. У поданому в середу, 10 січня, позові юридична фірма Hagens Berman звинувачує автовиробника у застосуванні схожого, як і в компанії Volkswagen, пристрою для того, щоб пройти тест на шкідливі викиди

Про це повідомляє DW.

Згідно з позовом, такі пристрої використовувалися на щонайменше півмільйоні позашляховиків типу F-250 та F-350. Автоконцерн звинувачують у перевищенні рівня викидів шкідливого для здоров'я окису азоту до 50 разів. У позові лунають звинувачення й на адресу німецької компанії Bosch, яка залучена також до процесу щодо Volkswagen, оскільки саме вона постачала шкідливе програмне забезпечення.

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Ford уже відхилив ці звинувачення. Усі автомобілі автомобілебудівника відповідають вимогам Американського агентства з охорони навколишнього середовища EPA, заявили в компанії. Фірма Bosch, своєю чергою, заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень у маніпуляції з дизельним програмним забезпеченням, але не коментує деталі судових процесів.

Юридична фірма Hagens Berman вже проявляла свою активність у справі з "дизельним скандалом" довкола Volkswagen, а також подавала подібні судові позови проти Fiat Chrysler, General Motors та Daimler.