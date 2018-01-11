Ростуть як на дріжджах: бензин і дизпальне знову подорожчали

Роздрібні ціни в регіональних мережах АЗС України на бензин і дизельне пальне продовжують своє зростання: за період з 10 по 11 січня вони зросли на 0,2-1 грн за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За інформацією UPECO, наприклад, у рівненській мережі «ОЛАС» бензини і дизпальне подорожчали на 1 грн за літр до: А-92 – 27,95 грн, А-95 – 29,20 грн, А-95 Преміум – 30,20 грн, ДП – 25,70 грн, ДП Преміум – 26,50 грн.

Також в мережі BVS бензини А-95 і ДП подорожчали на 30 коп. за літр до: А-95 – 27,88 грн, А-95 Преміум – 28,48 грн, ДП – 26,39 грн, ДП Преміум – 27,39 грн.

На 50 коп. за літр зросли ціни на паливо в мережі дніпровської Neftek до: А-95 – 29,99 грн, А-95 Преміум – 30,99 грн, ДП – 27,49 грн і ДП Преміум – 28,49 грн.

Відзначається, що на харківських АЗС «Укргазвидобування» і столичних станціях KLO дизельне пальне подорожчало на 20 коп. за літр до 24,90 грн і 27,59 грн відповідно.

Згідно з інформацією UPECO, середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли до: А-92 - 27,73 грн за літр, А-95 - 28,53 грн за літр, А-95 Преміум - 29,84 грн за літр, ДТ - 26,29 грн за літр, ДТ-Преміум - 28,79 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на чотири гривні за літр і досягли рекордних значень. Зокрема, в деяких мережах, наприклад ОККО і WOG, ціни на бензин А-95 перевищили 31 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку пального, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.