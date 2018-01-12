В Україні знижують портові збори

Зниження ставок портових зборів на 20%, починаючи з 1 січня 2018 року, сприятиме збільшенню обсягів перевалки вантажів українськими портами і здешевлення логістики.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

«Ми обіцяли - ми зробили. Спасибі уряду за підтримку такої важливої ініціативи. Ми розраховуємо на комплексний ефект від впровадження такого рішення: здешевлення логістики, збільшення обсягів перевалки вантажів українськими портами, підвищення конкурентоспроможності, і як наслідок - повноцінне включення України у міжнародні транспортні коридори, розвиток нового Шовкового шляху», - цитує прес-служба Омеляна.

При цьому міністр підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім.

«Ця перемога важлива, але разом з тим - проміжна. Ми будемо знижувати збори і надалі», - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, вчора Кабінет міністрів погодив з 1 січня 2018 року зниження ставок портових зборів: корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального та адміністративного на 20%.