Fiat Chrysler вирішив перенести виробництво вантажівок з Мексики до США

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) інвестує 1 мільярд доларів у завод по збірці вантажівок у штаті Мічиган, куди буде перенесено виробництво з Мексики в 2020 році, повідомляє Прайм з посиланням на реліз компанії.

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"Компанія підтверджує, що інвестує більше 1 мільярда доларів у модернізацію Уорренского заводу зі збірки вантажівок (штат Мічиган) для виробництва вантажівок наступного покоління Ram Heavy Duty, яке буде перенесено з його місця у Сальтільо, Мексика, у 2020 році", - йдеться в повідомленні FCA.

FCA також збирається створити 2,5 тисячі робочих місць на заводі. Разом з цим компанія повідомила про спеціальну одноразову виплату у 2 тисячі доларів приблизно 60 тисячам робітників компанії в США, премія буде виплачена у другому кварталі.

Ці кроки компанія зробила на тлі прийняття податкової реформи президентом країни Дональдом Трампом наприкінці минулого року. Одним з ключових пунктів своєї виборчої програми Трамп називав створення робочих місць в США, в тому числі шляхом повернення американських компаній, що працюють за кордоном. Президент у своєму Twitter вже подякував FCA за інвестиції в перенесення виробництва з Мексики.

Fiat була заснована в 1899 році і виробляє автомобілі під брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari і Maserati. У січні 2016 року концерн оголосив про підписання угоди про покупку останнього траншу акцій американського автогіганта Chrysler. Остаточне завершення злиття компаній очікується в 2018 році.